A personagem Blogueirinha demonstrou todo seu remorso após Luísa Sonza cancelar sua participação no programa De Frente com Blogueirinha. A cantora publicou uma foto em uma piscina, quando, na verdade, estaria ao vivo com a influenciadora, e isso bastou para que a apresentadora surtasse nas redes sociais: "Se não tá afim, fala, na minha cara".



A artista havia se afastado das redes sociais, mas retornou nesta segunda-feira (25) com a publicação de diversas fotos, entre elas uma biquíni.

"Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso! Mas pode deixar que vou mandando fotinhas e mensagens pra vocês pela minha equipe, não vou ficar distante! Meu foco agora é voltar a trabalhar e divulgar meu álbum que é o que eu sempre quis! Obrigada por todas as mensagens de carinho, obrigada por estarem comigo sempre. Eu amo vocês! Com amor, Luísa", escreveu na legenda.

Nos comentários, Blogueirinha não deixou barato e disparou: "O imprevisto era ficar na piscina Luísa?". Já em seu perfil do Twitter, a humorista extravasou de vez.

"ODEIO GENTE MENTIROSA! FALA NA MINHA CARA E FALA A VERDADE! Não fica inventando desculpinhas não pq a verdade sempre aparece! Se não tá afim, fala, na minha cara!", publicou.

Na semana passada, Blogueirinha compartilhou em suas redes sociais que Luísa Sonza havia cancelado sua participação no talk show por "imprevistos" na agenda. A decisão da cantora se deu após vir a público para noticiar o fim de seu namoro com Chico Moedas.

