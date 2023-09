Reprodução/Instagram O viúvo comentou sobre sua ausência no velório da atleta

Ricardo Alexandre Mendes, viúvo de Waleswka Oliveira, rompeu o silêncio sobre não ter comparecido ao velório da ex-jogadora de vôlei. De acordo com ele, a própria família de sua esposa o impediu de comparecer ao funeral.



Em entrevista ao UOL, Mendes afirmou que um amigo próximo da família pediu para que ele não fosse. "Me tiraram o direito de me despedir do amor da minha vida. Eu estava com bilhete aéreo emitido, um amigo da família disse que os pais dela me orientaram a não ir, até para preservar a todos pelo clima da tragédia", explicou.

"Ninguém ligou para falar de valores. Pretendo restituir tudo. Não tive condições psicológicas de reconhecer o amor da minha vida, que está morta", acrescentou.

Por outro lado, o irmão da atleta, Wesley Oliveira, destacou que ninguém entrou em contato com ele para impedir sua ida ao funeral, e que ele não havia colaborado com nenhuma burocracia que envolvia a morte de Walewska.

Já Mendes contou mais sobre sua relação com o cunhado: "A primeira vez que conheci Wesley foi em Curitiba, há 19 anos. Ali, já senti que gerou um ciúme normal de irmão. Logo em seguida, fomos morar no exterior, e lá ficamos por sete anos consecutivos. Ele [Wesley] não teve a chance de me conhecer melhor. Todas as vitórias e conquistas, eu estava do lado da Wal. Acredito que isso só aumentou o ciúme que ele tinha da irmã".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko