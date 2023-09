Reprodução/Instagram Clara Wellen disponibiliza aulas sobre como alavancar conteúdo adulto na plataforma OnlyFans

Clara Wellen tem 25 anos e já faturou mais de R$ 1 milhão como produtora de conteúdo adulto na internet. No ramo desde os 19 anos, a moça, portanto, decidiu compartilhar estratégias e ferramentas sobre como alavancar a carreira como criador de conteúdo 18 + por meio de seu curso OnlyFans do Zero ao Milhão. As aulas constam em dicas para iniciantes tanto nesta plataforma quanto em outras, como Privacy e Telegram, além de outras áreas como lives/shows no câmera prive e o Pack do pezinho.

Quem adquire o curso também entende como proceder para divulgar seu conteúdo, e assim, faturar alto com base em 5 modelos que a moça aborda no tema: Introdução ao mercado; Plataformas; Criação de contéudo; Redes sociais e Marketing. As aulas também tratam de saúde mental; ideis e inspirações em mais 30 horas conteúdo em video.

Antes de iniciar como criadora de conteúdo adulto, Clara trabalhava em um hospital com carteira assinada e ganhava por volta de R$ 2 mil reais por mês. Com medo da exposição, a moça optou por não revelar a identidade durante 3 meses em shows/lives atuando, a principio, como camgirl no Camera Prive para complementar a renda.

"Tirei férias do hospital e naquele mês eu decidi trabalhar todos os dias (segunda a sexta) no mínimo 4h por dia no site (CP). Foi então que tive um start quando vi meu faturamento no final do mês, ganhei 10x mais do que eu ganhava no hospital. Decidi sair do meu emprego CLT e me dedicar 100% na criação de conteúdo adulto em todas as plataformas (OnlyFans, Telegram, etc.)", explicou.

Em busca da independência financeira, Clara impulsionou a carreira com estudos de estratégias nacionais e internacionais com base em seus resultados e de outras criadoras. No curso, além das aulas, Wllen oferece um grupo no Telegram para suporte e uma comunidade para troca de divulgações e colaborações.

* Texto de Lívia Carvalho

