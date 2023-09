Reprodução/Instagram Onda de boatos sobre o término de Gustavo Mioto e Ana Castela tomam conta do meio sertanejo

Fãs do famoso casal sertanejo Gustavo Mioto e Ana Castela cogitam o fim do relacionamento da dulpa diante da conduta dos cantores nas redes sociais. Os questionamentos se dão a partir dos mais variados indícios. Entre os seguidores mais atentos, a percepção é de que o moço está, de certa forma, mais "frio". Além disso, a interação deles na internet caiu drasticamente. Há ainda uma parcela que aponta que os dois têm circulado sem a aliança.

Nas últimas semanas, a onda de boatos tomou conta no meio sertanejo. Os fãs realmente tem avaliado e concluído que os dois não estão mais juntos, terminaram o namoro. De acordo com o portal Leo Dias, a equipe de Ana Castela disse desconhecer a informação. Já a representante de Mioto, no entanto, não retornou às alegações.

Ana Castela e Gustavo Mioto assumiram o namoro em junho deste ano, cerca de seis meses após os primeiros boatos de que estavam juntos. Os dois estavam se relacionando há cerca de 7 meses e já tinham confirmado que estavam "ficando". Recentemente, inclusive, o cantor veio a público desmentir alguns boatos de traição.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho