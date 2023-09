Reprodução Rafael Colombo faz confusão com o nome do Telejornal da Jovem Pan e sua antiga atração na CNN em transmissão ao vivo

Em seu primeiro dia de trabalho na Jovem Pan , Rafael Colombo cometeu uma verdadeira gafe, que ele próprio caracterizou como "força do hábito". O jornalista, que foi desligado do comando do CNN Novo Dia em agosto, fez uma confusão e trocou o nome do notiocoso da JP pela atração da antiga empresa durante transmissão ao vivo no Jornal da Manhã desta segunda-feira (25).

No momento em questão, Colombo encerrava uma conversa com o comentarista Alan Ghani quando falou: "Valeu, Alan, muito obrigado. Seguimos juntos aqui no Novo Dia, da CNN Brasil", disse ele, que rapidamente percebeu sua gafe. "Perdão, é força do hábito", corrigu.

Não o bastante, além do erro do âncora, o que mais chamou a atenção foi a reação da repórter Iasmin Costa, que aparecia no telão do telejornal diretamente de Brasília. A jornalista não se aguentou com o deslize de Colombo e caiu na risada, tentando se recompor quando percebeu que estava no ar.

Contratado no início do mês após 3 anos atuando na CNN Brasil, Rafael Colombo ocupou a vaga de Thiago Uberreich, que assumirá um novo posto no canal de notícias após sete anos na atração.

"Para mim é um orgulho enorme ocupar a partir de agora, nesse horário aqui, um jornal tão tradicional, um microfone tão potente quanto o do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, e substituindo um amigo, nos conhecemos há mais de 20 anos O Thiago é um amigo, um profissional dos melhores, um ser humano excepcional. Então a substituição vai ser difícil", elogiou o novato durante a "passagem de bastão".

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho