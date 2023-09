Reprodução O casal anunciou o fim do relacionamento, mas irão se encontrar para realização de um novo show

Os cantores Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o fim do relacionamento nesta segunda-feira (25). Entretanto, antes disso o ex-casal era muito aclamado pelos fãs, e sempre escalados para shows e festivais, e mesmo com o término terão que cumprir com suas agendas e compromissos.

Os dois foram escalados para a nova edição do Caldas Contry Festival 2023. O evento acontecerá entre 1 e 4 de novembro, em Caldas Novas, no Estado de Goiás. E ambos fecharam seus acordos com o evento enquanto ainda estavam juntos.

Apesar do término, os dois devem se encontrar no evento para a realização de seus respectivos shows. No dia 3 de novembro, Ana Castela divide o palco com outros cantores, como Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme e Claudia Leitte.

Já no dia 4 de novembro, Gustavo Mioto realizará seu show, ao lado de Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Pedro Sampaio, Edson e Hudson + Milionário, e Banda Eva.

A organização do festival já se planejava para contar com os artistas em ambas as datas, já que na programação eles passariam o mesmo período juntos, hospedados no mesmo quarto de hotel. Agora terão que recorrer a espaços individuais.

Com o fim do namoro dos dois, muitos fãs especulam se eles devem continuar com a rotina agitada, e até mesmo com os shows em conjunto que realizaram algumas vezes.

Após muitas especulações, o cantor assumiu o término nas redes sociais: "Vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não foi por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes neste momento. Não teve briga, não teve problema nenhum. Só não é a hora de começar a usar as sete vidas.

"Oro e torço todos os dias por ela e pal família dela, e eu vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela. Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida. Mas a gente sempre aprende muito. Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal", acrescentou.

