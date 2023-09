Reprodução/Instagram Bruna Biancardi surge sem aliança em vídeo e Neymar volta a aparecer sem o anel

Bruna Biancardi, que está grávida da filha de Neymar, apareceu sem aliança nos Stories do Instagram um dia após o jogador surgir sem o acessório durante um treino, na última quarta-feira (24). O vídeo em questão trata-se de um publipost feito pela influenciadora para uma clínica médica. O conteúdo acabou sendo compartilhado pelas páginas de fã-clubes devido a ausência do anel.

Nas imagens os seguidores repararam que a moça está sem a aliança no momento em que, rapidamente, ajeita a alça do vestido que está usando. Já Neymar voltou a aparecer sem o anel em suas redes sociais no último sábado (23), quando postou fotos usando roupas típicas no Dia da Arábia Saudita. Em um dos cliques compartilhados por ele, a ausência do acessório chama atenção.

Na semana passada, vazaram as imagens de Neymar curtindo uma noitada numa boate em Barcelona, na Espanha, ao lado de outras mulheres. Inclusive, o sósia do atleta até tentou aliviar a barra para o jogador , mas foi pego na mentira. Biancardi acabou se manifestando publicamente em seguida:

"Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e a preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", disse Bruna.

* Texto de Lívia Carvalho

