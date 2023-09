Reprodução/RecordTV Alexandre Rossi revelou detalhes dos últimos momentos de Estopinha em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record

Estopinha, a primeira pet influenciadora do Brasil, morreu na última quarta-feira (20), devido a uma infecção na unha . Alexandre Rossi, o tutor responsável por toná-la nacionalmente conhecida, revelou os últimos momentos da vira-lata, que era o animal de estimação mais seguido do mundo nas redes sociais. "Morreu abraçadinha comigo", contou ele, que também é conhecido como Dr. Pet.

"Quando eu adotei ela, tinha o pelo todo bagunçado, até meio sujo, parecia uma estopa. Como posso deixar isso mais carinhoso? Então coloquei Estopinha", explicou à apresentadora Carolina Ferraz em entrevista ao Domingo Espetacular, exibida nesse domingo (24).

O zootecnista ainda discorreu sobre os últimos momentos da cadelinha de 14 anos. "Ela morreu abraçadinha comigo. Eu sentindo o coração dela ficando cada vez mais fraquinho. Ela olhando para mim, e eu percebendo ela. Achei o melhor jeito de terminar a relação", relatou na ocasião em que diz que o luto pela perda de um mascote vai muito além do que as pessoas pdoem imaginar.

O especialista em comportamento animal ainda relembrou que Estopinha foi adotada justamente em reportagem ao Domingo Espetacular. "É muito emocionante falar disso, porque naquele dia mesmo sabia que ia começar uma aventura muito especial, que a gente iria influenciar muitas pessoas. Queria escolher uma companheira, mas também dar um exemplo para as pessoas. Queria adotar uma vira-latinha", explicou.

Após a morte da fiel companheira, Alexandre recorda de Estopinha todas as vezes que anda pela área externa do seu prédio. "Eu não consigo olhar para cá sem imaginar ela brincando com os irmãos. Era uma grande exploradora, queria viver, conhecer lugares, curtir e correr", acrescentou.

Rossi ainda tem mais dois cachorros e uma gata, que levou para o velório de Estopinha: "Por via das dúvidas, porque não sei quanto o instinto os preparou, mas eu os levei para o enterro, deixei eles a cheirarem. Eles prestaram atenção, com certeza o cheiro estava diferente. Como cientista, sei que estava totalmente emocionado, mas senti que entenderam", contou.

* Texto de Lívia Carvalho

