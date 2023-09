Divulgação O ator tem enfrentado uma grande crise financeira em sua vida

O ator Guilherme Fontes vive uma fase financeira complicada e pode perder a mansão em que mora no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, pelo não pagamento do IPTU. O município já entrou com uma ação contra o protagonista de Mulheres de Areia, atualmente no ar na Globo, e cobra dele a penhora de bens, já que a dívida está perto dos R$ 21 mil (sem o acréscimo de juros).





Mas por conta deste valor, tido como pequeno perto do tamanho e imponência de sua propriedade, o ator pode perder sua mansão e ela chegar a ir à leilão? A coluna conversou com o leiloeiro Vicente Paulo para entender melhor a situação.

"O imóvel vai a leilão por dívida do proprietário, independente dele estar ou não dentro do imóvel. Se deve condomínio, se deve a prefeitura, se deve o vizinho… a pessoa é processada e para pagar a dívida o bem vai a leilão", explicou.

Vicente Paulo é um dos nomes mais conhecidos do ramo por ter trazido avanços tecnológicos ao setor dos leilões, sobretudo na pandemia, época em que os eventos presenciais foram impossível e as vendas precisaram ganhar um caminho seguro no meio digital.

Para ele, o leilão da propriedade de Guilherme Fontes dependerá de uma sequência de fatores. A dívida por si só não justificaria a execução do imóvel, mas outros agravantes do caso, exposto em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, podem fazer com que o protagonista de Mulheres de Areia se veja sem sua casa.

Divulgação O leiloeiro explicou mais detalhes de situação do ator

"Temos que ver o processo e analisar o porquê do bem está indo a leilao e se a situação tem alguma complicação na regularização da documentação pelo comprador", contextualizou.

Outro fator importante, enfatizado por Vicente Paulo, é que o fato da propriedade atualmente estar em nome de Guilherme Fontes, que já foi galã de diversas produções da Globo, não impactará na precificação da mansão na hora dela ir a leilão.

"O valor do bem e designado por perito judicial ou oficial de justiça, o grau de 'famosidade' da pessoa não implica no preço. Mas claro que a curiosidade por este bem será maior e criará mais tráfego no site do leiloeiro", enfatizou.

Outro ponto que ele fez questão de esclarecer é sobre a segurança de se comprar uma casa em um leilão, ainda mais quando a venda é feita no ambiente digital. Mesmo em um caso como o de Guilherme Fontes, que pode atrair curiosos e mal-intencionados ao processo de compra e venda, as transações hoje são consideradas muito seguras.

"Ao participar de leilões organizados por empresas idôneas e renomadas, os riscos são minimizados. É importante pesquisar sobre a reputação da empresa leiloeira, verificar sua credibilidade e entender as garantias oferecidas. Comprar em leilões é uma opção segura e vantajosa", concluiu Vicente Paulo.