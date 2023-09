Reprodução O cantor revelou detalhes de seu estado de saúde

O cantor Regis Danese esteve no programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, e revelou mais detalhes do acidente que sofreu em setembro deste ano. De acordo com o artista, ele realizou duas cirurgias, e uma delas preferiu manter em sigilo: "Existem pessoas que querem nosso mal".







O cantor explicou que está contando com a ajuda de seus familiares e suplementos alimentares após as cirurgias: "Eu emagreci muito, porque7 foram 19 dias internado. Esses 19 dias, eu fiquei a maioria sem comer e sem beber água. Tinha vontade de beber água, e não podia beber um copo d'água".



"Foram duas cirurgias. A gente segurou a mídia, porque teve um momento que eu falei 'não, vamos segurar um pouquinho porque existem pessoas que querem nosso bem, mas existem pessoas que querem nosso mal, então vamos dar uma segurada na segunda cirurgia', que eu tive que fazer, com urgência também", contou.



Em relação à segunda cirurgia, o artista deve aderência. "Como se fosse umas gordurinhas impedindo o funcionamento total do intestino. Então teve que cortar as aderências, e fazer uma segunda laparoscopia para investigar porque estava com a barriga inchada", explicou sua esposa.

Por fim, o cantor contou que está caminhando sozinho, mas que precisa de ajuda para levantar e deitar da cama, pois não pode forçar o abdômen.



Além disso, Regis afirmou que ainda não conseguiu retornar à carreira artística ou escrever uma música sobre os últimos momentos vividos, mas que está ansioso para isso.



