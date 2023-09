Reprodução O criador de conteúdo está na plataforma de conteúdos adultos

Renato Shippee é criador da personagem milionária Karen Kardasha e conta com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Além do sucesso como Karen, o ator chamou a atenção com a criação de um perfil no OnlyFans, uma plataforma de conteúdos adultos.



Nos Stories do Instagram, Renato surpreendeu os fãs com a notícia de que teria criado um perfil na plataforma. Na publicação o ator compartilhou um link, convidando os fãs para verem o resultado de seu novo corte de cabelo. Ao clicar, os seguidores foram direcionados para seu recém perfil criado no Onlyfans.



Renato já era conhecido por fazer publicações ousadas e provocantes nas redes sociais, mas muitos não acreditavam que ele iria migrar para a plataforma de conteúdos adultos. Em sua conta, ele promete mostrar de tudo, desde postagens sensuais a detalhes de sua vida pessoal.



"O que mais recebo são pedidos para me ver sem roupa. Eles falam 'abre uma conta no OnlyFans, por favor'. Isso diariamente. A partir do momento que vivo de rede social, não posso ter preconceitos ou selecionar o que meus fãs têm acesso. Por carinho e gratidão, decidi entregar o que sempre me pedem", explicou.



*Texto de Júlia Wasko

