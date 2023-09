Divulgação Os cantores improvisaram em show com mais de 40 mil pessoas

A dupla Fernando & Sorocaba surpreendeu o público do Jaguariúna Rodeo Festival no último sábado (23). Os cantores tiveram um imprevisto com sua banda, que não conseguiu comparecer ao local pelas condições climáticas. Ainda assim, subiram no palco e encararam o desafio de cantar para 40 mil pessoas sem a ajuda dos demais companheiros.



"Houve um imprevisto, a nossa banda não chegou, mas a gente não deixaria, de jeito nenhum, de subir neste palco e dar o nosso melhor a vocês", explicou Sorocaba ao público.

"A gente teve um problema com o avião, de não conseguir pousar no lugar que a gente tava, por mau tempo. A banda não conseguiu sair. A gente tá aqui. Com o c* na mão, mas a gente vai cantar umas moda pros ceis", acrescentou Fernando.

Com poucos instrumentos, somente no esquema voz e violão (e usando gaita e piano em alguns momentos) a dupla cantou diversos sucessos, como Madri, É Tenso, Paga Pau, Boate Azul, e Saudade de Minha Terra. Ainda assim, os dois contaram com um coral gigantesco formado pela plateia.



O público entendeu a justificativa dos músicos e não desanimou. Pelo contrário. Os sertanejos emplacaram todos os seus hits e fizeram a multidão cantar ao longo da madrugada. Confira um vídeo obtido com exclusividade pela coluna:

Fernando e Sorocaba enfrentam perrengue e fazem show sem banda pic.twitter.com/3j6rBRZcCx — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) September 25, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko