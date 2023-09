Reprodução/Estopinha Rossi/Instagram Alexandre Rossi, popularmente conhecido como Dr. Pet, expõe drama que vive com doença da cadela Estopinha

Alexandre Rossi, popularmente conhecido como Doutor Pet, tornou a cachorrinha Estopinha nacionalmente conhecida ao demonstrar a cumplicidade tutor-pet nos programas de TV brasileiros. A vira-lata de 14 anos, sempre muito obediente e saudável, agora enfrenta complicações de saúde. No início deste mês, a cadela apresentou uma infecção na unha, que a deixou mancando e, após tomar os medicamentos, com o estômago atacado. Desde o dia 9 de setembro a "fiel companheira" está sem apetite e sentindo muita dor.

De acordo com Alexandre, Estopinha tem um problema no intestino, que acabou sendo agravado por conta dos remédios para combater a pata infeccionada. Com isso, a cachorrinha -- que já é idosa -- ficou prostrada, sem andar, sem apetite e sem beber água. Na segunda-feira (11) ela precisou ser internada para receber fluídos e realizar alguns exames.

"É um momento de luto, e cada pessoa processa o luto de maneira diferente. Devemos aproveitar os bichinhos e as pessoas enquanto podemos. Temos que olhar as coisas boas da vida, porque elas acabam. É isso que nos faz valorizar [a vida] ainda mais", disse ao UOL.



Bastante emocionado, Alexandre conta que os últimos dias têm sido intensos, com constantes idas a clínicas, em São Paulo. A mais recente visita o obrigou a deixar a cachorra internada na noite desta quinta (14). Para ele, o processo de luto já começou e, caso o quadro de saúde de Estopinha piore, ele a "deixará ir", priorizando o conforto dela.

"Talvez a morte seja o maior motivador da vida. A morte mostra que a vida dever ser curtida, vivida e sentida. Se não houvesse a morte, a gente não viveria tão bem. Mas meu processo de luto tem sido muito duro. Isso significa que a vida foi muito boa ao lado dela", disse.

Especialista em comportamento animal e apresentador de um quadro sobre animais de estimação no programa Encontro com Patrícia Poeta (Globo), Rossi, por diversas vezes se emocionou ao falar com a reportagem. "Chorei três vezes agora com você. Vou desligar e talvez chorar mais. Mas é bom, eu me sinto melhor. É como se eu tirasse um peso", desabafou.

Nas redes sociais, Alexandre sempre informa os fãs sobre o tratamento de saúde. A intenção é retribuir todo o carinho que recebe, além de aceitar uma 'ajuda externa'. "Quando você está tentando salvar alguém, esquece de tudo. Mas as pessoas se preocupam com você e te lembram de coisas básicas, como tomar água", disse.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho