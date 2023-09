Divulgação Luísa Sonza e Chico Moedas no festival The Town

As redes sociais podem funcionar como um diário aberto, e Luísa Sonza é a prova disso. É comum a jovem usar seus perfis para conversar com os fãs e, de quebra, expor seus sentimentos ao público. E não é diferente quando o assunto é música. A cantora lançou um álbum em agosto com uma faixa totalmente inspirada no então namorado Chico Moedas, que depois a traiu e teve o caso exposto pela própria artista no Mais Você, de Ana Maria Braga. Diante disso, a web começou a resgatar falas da artista que vão de encontro à atual situação de sua vida amorosa.

Pois então, no dia 19 de maio de 2022, a cantora veio a público pra jogar a real sobre suas desventuras no amor. Na época, Luísa não estava em um relacionamento sério, mas aos fãs confessou: "Fico dando chance pra feio só me fodo kkkkk", divertiu-se sobre a aparência dos pretendentes em publicação feita no Twitter.



Para os fãs, Luísa pode estar repetindo o "erro". Mas vale lembrar, portanto, os relacionamentos amorosos da artista que se tornaram públicos pela grande mídia.

O primeiro deles foi o namoro com o comediante Whindersson Nunes em 2016. Dois anos depois eles se casaram, mas em 2020 o casal anunicou o fim da união. Na época, os dois disseram que a decisão foi tomada para não "estragar" o passado, descrito por eles como "quase perfeito". Luísa foi muito atacada e acusada de ter traído o então marido com o cantor Vitão. Algum tempo depois, o próprio Whindersson se manifestou dizendo que ele quem havia terminado e não foi por traição.

Assim como fez uma música de amor para Chico, Luísa escreveu Penhasco para Whindersson --uma das faixas mais famosas do álbum Doce 22, em que ela fala da dor que sentiu com o fim e do relacionamento entre os dois.

Já com Vitão, os dois assumiram o namoro publicamente em setembro de 2020. Era comum que os dois postassem declarações de amor juntos, e o cantor chegou a tatuar o bumbum de Luísa em sua perna. Na época, em entrevista ao Encontro, a cantora contou que se sentiu honrada ao ver o desenho.

Mesmo com muitos ataques de fãs de Whindersson Nunes, que acreditavam que Luísa o tivesse traído, o relacionamento durou quase um ano e terminou em agosto de 2021.

Mas desde a semana passada, o relacionamento entre Chico Moedas e Luísa Sonza enfrentava rumores de estar em crise. Os dois se conheceram na internet depois da cantora ver um vídeo de moço em uma rede social e ir atrás de conhecê-lo. Eles ficaram juntos por 4 meses, e do amor entre o casal, a artsta escreveu Chico, o maior hit do álbum Escândalo Íntimo.

* Texto de Lívia Carvalho

