Reprodução/CNN Brasil O apresentador foi contratado pela Jovem Pan para assumir telejornal matinal





Contratado no início do mês após 3 anos atuando na CNN Brasil, Rafael Colombo já tem data de estreia definida pela Jovem Pan: próxima segunda-feira (25), a partir das 6h, ele já estará ao vivo no comando do tradicional Jornal da Manhã. Com sua chegada, ele ocupará a vaga de Thiago Uberreich, que assumirá um novo posto no canal de notícias.





A ideia de colocar Colombo no comando do matinal é atrair seus fãs (sim, ele tem fãs) que o acompanhavam na CNN Brasil. Ele ficará no ar das 6h às 10h, faixa semelhante a que ocupava no canal de notícias em que trabalhava anteriormente.

"Registro da montagem do estúdio para o último piloto. Mais ou menos como a vida. Um jogo de encaixe que vai fazendo as coisas ganharem forma e sentido. Os últimos 40 dias não foram fáceis. Mas importantes. Pra lembrar o que e quem de fato importa. Segunda, dia 25 de setembro, às 6h da manhã, me junto ao time do Jornal da Manhã com Livia Zanolini na Jovem Pan. Pra fazer o que sempre fiz e o que me carregou até aqui nos últimos 24 anos. Jornalismo ético, correto e isento. E tomar bastante café. Vamos em frente!", escreveu no Instagram.

Com a chegada do novo âncora, o veterano Uberreich foi promovido ao horário nobre do canal de notícias. Ele, que está na Jovem Pan há 18 anos, passou os últimos 7 à frente do Jornal da Manhã, mas a partir da próxima semana comandará o Jornal Jovem Pan, das 20h às 22h.

Em seu perfil no LinkedIn, Thiago deu boas-vindas a Colombo, seu sucessor no matinal, e aproveitou para avisar seus amigos e seguidores sobre a nova empreitada que terá pela frente na Jovem Pan.

"Depois de sete anos e meio apresentando o Jornal da Manhã, chegou a hora de mudar e assumir mais um grande desafio profissional. A partir de segunda-feira passarei a comandar o Jornal Jovem Pan, das 20h às 22h, horário nobre da televisão, uma nova missão nesses meus 18 anos de JP. Dou aqui as boas vindas ao Rafael Colombo, que estará agora com vocês de manhã. Aliás, nos conhecemos há mais de 20 anos e temos trajetórias parecidas", começou Uberreich.

"Começamos no rádio, fizemos juntos muitas coberturas como repórter, ele na Band e eu na Eldorado e depois na Jovem Pan. Migramos para o estúdio, eu, ao lado do mestre Joseval Peixoto, e ele, com os ícones José Paulo de Andrade e Salomão Ésper. Agora, estaremos juntos na mesma emissora. Agradeço ao André Ramos, a Mari Ferreira e ao Carlos Aros pelo apoio e pela nova oportunidade nesses meus 27 anos de jornalismo e também a todos os profissionais que estiveram comigo no Jornal da Manhã, desde 2016. Também não poderia deixar de agradecer a todos que me acompanham e que, espero, sigam comigo."