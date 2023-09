Reprodução/CNN Brasil O apresentador foi contratado pelo emissora para assumir telejornal

O apresentador Rafael Colombo é o mais novo contratado da Jovem Pan News. Após ser demitido da CNN Brasil em agosto deste ano, o jornalista passa a comandar o programa Jornal da Manhã, transmitido na TV por assinatura e nas plataformas digitais.



O anúncio foi feito pela própria empresa nesta quarta-feira (13), e ainda não há uma data prevista para sua estreia. Rafael permaneceu 20 anos na Band e 3 anos na CNN Brasil, e agora migra para a Jovem Pan.

Em entrevista ao NaTelinha, o jornalista afirmou: "A Jovem Pan é uma das marcas mais tradicionais do país. É um orgulho me juntar ao time. Espero contribuir com tudo aquilo que construí na minha carreira ao longo dos últimos 25 anos".

De acordo com a nota enviada a imprensa, a contratação de Rafael visa a consolidação da vice-liderança da Jovem Pan News na audiência entre canais de notícias na TV paga. Nos últimos meses, a marca ultrapassou 8,2 bilhões de visualizações no YouTube, sendo líder no segmento de notícias.

Há alguns dias, Rafael publicou em suas redes sociais que iria assumir o posto de sua esposa, a também apresentadora e jornalista Marcela Rahal, no Flow News.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko