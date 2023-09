Reprodução Eigon Oliver e Neymar fizeram ação comercial juntos

"Flagrado em plena noitada na Espanha, Neymar curte festa ao lado de moças enquanto sua noiva, Bruna Biancardi, aguarda o nascimento da filha, Mavie, no Brasil." Após o portal do colunista Leo Dias publicar um vídeo com imagens exclusivas do flagra , a suposta traição imediatamente suscitou o alarde da mídia e do público em mais uma polêmica envolvendo a fidelidade do jogador. No entanto, após a repercussão, eis que o "falso Neymar" veio a público para tentar salvar a pele de seu ídolo.

Eigon Oliver, sósia de Neymar Jr, assumiu ser ele nas imagens em que aparece próximo de duas mulheres diferentes, uma loira e uma morena, e até foi visto falando no ouvido de uma delas e abraçando a outra, ficando com o rosto colado nelas.

Para prestar os devidos esclarecimentos e tirar da conta do jogador que, na véspera de Dia dos Namorados, traiu Bruna Biancardi, que já estava grávida, e foi exposto pela amante, a influenciadora Fernanda Campos. Eigon publicou nesta terça-feira (19) em seu Instagram:

"Houve um equiveecooo🥲​! AGRA QUE ESTÁ RESOLVIDO ALÔ PAGES DE FOFOCA FAVOR APAGAR OS POSTS RELACIONANDO O HOMI , SUJEITO A CACETE !", escreveu na legenda do vídeo. Confira a publicação:

Mas, pelo visto, até Eigon foi desmascarado! Os internautas resgataram um story anterior do sósia de Neymar dizendo que estava em Bariloche, na Argentina. Mas após a polêmica da balada na Espanha de seu ídolo, o moço apagou a publicação e a refez alterando a localização para "Espanha-Barcelona".

Não o bastante... para piorar a situação, Bruna Biancardi foi massacrada nas redes sociais por aceitar calada uma nova suposta pulada de cerca de Neymar. Sem saber da confusão com o sósia, no início da tarde hoje a moça decidiu abrir seu coração:

"Boa tarde. Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha, e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu nos stories do Instagram.

Confusão da Copa do Mundo no Catar

Em dezembro do ano passado, o famoso sósia de Neymar foi responsável por causar mais um alvoroço! Eigon Oliver visitou uma loja de uma patrocinadora do camisa 10 da Seleção Brasileira e uma multidão se formou pensando ser o craque brasileiro. Na ocasião, foi preciso até fechar o estabelecimento por alguns intantes diante da quantidade de pessoas presentes no local.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho