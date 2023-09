Reprodução/Instagram Alicia X entrou em A Fazenda 15 após passar pelo Paiol





Assim que Alicia X foi anunciado como uma das mais votadas pelo público para deixar o Paiol e entrar na sede de A Fazenda 15, muitas especulações de manipulação dos votos surgiram nas redes sociais. Alguns internautas mostraram, inclusive, prints para sugerir que a plataforma (patrocinadora do programa) teria agido de maneira intensa para que a irmã de MC Daniel conquistasse a vaga. Mas afinal, houve a famosa "carellada" na contagem dos votos?







Record e Kwai foram diretos em suas respostas, enviadas à coluna: não! Tanto a emissora quanto a empresa frisaram que a decisão pela entrada de Alicia X no programa se deu exclusivamente por vontade do público --embora as enquetes de sites e de redes sociais apontassem que a participante não figurava entre as preferidas.

Assim que Alicia foi anunciada como uma das mais votadas, questionamentos em torno do resultado foram levantados nas redes sociais. Inclusive, sobre a existência de um acordo prévio entre o Kwai e a Record para ter um representante da plataforma no elenco principal, tendo em vista o alto investimento feito nesta temporada do reality show.



"Não há nenhum acordo com o patrocinador para a entrada de um participante entre os peões da Fazenda 15. A escolha foi feita pelo público que votou no R7.com, assim como em todos os outros realities da Record", disse a emissora em nota.

Fora isso, uma outra situação foi apontada por usuários do Twitter: prints das telas de seus celulares mostrando uma enxurrada de notificações do Kwai, com um link que direcionava os usuários da rede social ao voto automático ao perfil de Alicia, mostrando que a rede social já havia escolhido sua representante para o programa. O curioso é que a mesma movimentação não foi percebida para Sol do Deboche e JP Venâncios.

Reprodução Kwai enviou notificações para que usuários votassem em Alicia X





"O Kwai, como patrocinador oficial da 15ª edição de A Fazenda, reforça que não exerce qualquer ingerência sobre as dinâmicas do programa. As notificações dentro do app são ativadas quando um criador de perfil de interesse do usuário inicia um livestream na plataforma", explicou o Kwai à coluna, afirmando que não houve nenhuma campanha especial que beneficiasse exclusivamente a entrada de Alicia X.



Outros pontos bastante questionados pela audiência do reality foram as publicaçãos do Kwai no Twitter sobre Alicia X. Primeiro, o perfil oficial da plataforma entregou que estava fazendo mutirão de votos pela moça. E depois admite ter usado sua força em benefício da paioleira. "Estava escrito nas estrelas: a maioral do #TeleKwai @AliciaXoficial contou com a força do meu app e agora a gente comemora pra ver tudo o que ela ainda vai entregar na sede da #AFazenda15".







Estava escrito nas estrelas: a maioral do #TeleKwai @AliciaXoficial contou com a força do meu app e agora a gente comemora pra ver tudo o que ela ainda vai entregar na sede da #AFazenda15 🔥🤠🐔🌽🧡 #TeamAliciaX #AFazendaNoKwai pic.twitter.com/XlOzxuNl7Q — Kwai Brasil (@KwaiBrasil) September 22, 2023





Em conversa com a coluna, a Record também fez questão de frisar a idoneidade de seus métodos e rejeitar qualquer possibilidade de manipulação nos resultados, além de explicar que foram poucos os registros de questionamentos dos fãs do reality sobre a entrada de Alicia no programa.