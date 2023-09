Reprodução/Instagram Jogador Antony tem nudes vazadas em meio a escândalo de agressão à ex

Em meio a um verdadeiro escândalo em sua vida pessoal, o jogador Antony tem mais um problema para enfrentar: vazaram uma imagem íntima sua nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (22). A equipe jurídica do atacante do Manchester United já entrou em ação para identificar o responsável e fazer a limpa na web.

Em nota enviada à coluna, a equipe do jogador afirmou que a foto em questão de fato é de Antony e foi enviada por ele a uma das mulheres que o acusam de agressão física.

"A divulgação de fotos íntimas é crime e violenta a privacidade de qualquer ser humano, homem ou mulher. A defesa do jogador vai estudar medidas jurídicas para que sejam apuradas as devidas responsabilidades sobre mais esta tentativa de vilipendiar sua imagem pública", diz o comunicado.

Cortado da seleção brasileira diante do caso de Gabriela Cavallin, o atleta está sendo processado no Brasil e na Inglaterra pela ex-namorada e pode ser condenado em ambos os países com a pena de cerca de 20 anos. Na Inglaterra, Antony é acusado de agressão, cárcere privado e lesão corporal grave, com pena de cerca de dez anos. E no Brasil, de violência doméstica, ameaça e stalking, também com pena de cerca de dez anos.

Após as acusações de Cavallin, outras duas mulheres acusaram Antony de agressão, em casos que teriam acontecido em maio de 2022, em São Paulo, e em outubro do mesmo ano, em Manchester, na Inglaterra.



Caberá, portanto, ao Ministério Público de ambos os países decidirem por quais crimes ele será denunciado: no caso do Brasil, se convencido, o MP oferece a denúncia a um juiz. Na Inglaterra, o órgão submete a um juri popular, que determinará se haverá julgamento. Antony nega as acusações.