Reprodução A influenciadora deu mais detalhes da doença que lida desde os sete anos

Há cerca de 16 anos, a influenciadora Daianara Pariz sofre com a Paralisia de Bell, uma doença que provoca o enfraquecimento dos músculos de um lado da face. Desde os sete anos, a modelo lida com a doença e revelou mais detalhes de como isso afetou sua vida: "Me pego olhando no espelho e derramando lágrimas de saudade do meu sorriso completo"



"Me senti mal, triste e cheia de medo. A primeira vez que tive contato com a Paralisia de Bell foi aos sete anos, quando aconteceu comigo na escola. Apesar de ter durado pouco, minha mãe logo me tirou de lá e, hoje, vejo que talvez tenha sido para me proteger de comentários cruéis. Aos 12, quando aconteceu de novo, eu já me sentia envergonhada e também frequentei a escola muito pouco, já que fui hospitalizada com meningite".

Em relação às sequelas, Dainara se recordou de dois momentos. "Lembro que as duas situações, em conjunto, deixaram sequela no meu olho e, quando entro em contato com muita luz, sinto muita sensibilidade, fazendo com que um deles se feche automaticamente. A galera do meu canal até questionou o motivo disso, já que um ficava mais fechado do que o outro. Lembro que, na época, eu ficava muito triste com isso."

Já aos 19 anos, a influenciadora sofreu novamente uma paralisia. "Além de ter sido a pior, também foi a que mais me afetou de diferentes maneiras. No início, me senti mal, triste e cheia de medo sobre como isso poderia atrapalhar a minha vida. Ainda hoje, carrego as sequelas e, por mais que eu tente encarar tudo de forma positiva, muitas vezes, me pego olhando no espelho e derramando lágrimas de saudade do meu sorriso completo. Quando vejo fotos antigas, reflito sobre como temos coisas preciosas na vida e que nem sempre valorizamos por acreditar que nunca vamos perdê-las, mas, em algum momento, percebi quantas pessoas precisavam que eu estivesse ali, mostrando a elas que tudo é possível", explicou.

"Foi aí que me coloquei no papel de inspiração e isso me deu muita força. Quando eu ficava mal, lembrava que precisava secar as lágrimas e ser forte, porque alguém estava se inspirando em mim, precisando desse exemplo de determinação. Eu ia lá e fazia tudo o que achava que não poderia fazer. E funcionava. A grande lição que tirei é de que podemos enxergar as coisas de outra maneira", acrescentou.

"Em vez de pensar: 'Meu Deus, meu rosto paralisou, como vou esconder isso?', mudei para: 'Tudo bem, meu rosto está paralisado, mas ainda tenho sonhos, posso ser uma inspiração, posso superar isso, ajudar pessoas e ser um exemplo no meu trabalho. Será que isso aconteceu para me livrar de algo pior?'. Eu procuro pensar assim, porque nenhum problema é grande demais enquanto ainda estamos respirando e conscientes", completou.

Por fim, Dainara deixou uma mensagem de inspiração para pessoas que também sofrem com a Paralisia de Bell: ""Eu diria para você se olhar com amor. Seu corpo precisa de cuidado. Vá ao médico, verifique se suas vitaminas estão em ordem, faça fisioterapia e cuide de si próprio de dentro para fora. Quando se olhar no espelho e enxergar sua alma, vai perceber que é invencível. Você não é uma vítima… Você é um exemplo de superação".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko