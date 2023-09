Reprodução O participante do Paiol fez de tudo para entrar em A Fazenda

O influenciador JP Venancios esteve no Paiol de A Fazenda 15 e mostrou que faria de tudo para conquistar uma vaga no elenco principal do reality show. O engraçado é que ele ofereceu até mesmo Pix para as pessoas que votassem nele. Mas nem mesmo com a ação desesperada ele conseguiu ter sucesso.



Nas redes sociais do participante e representante masculino do Kwai no Paiol, as publicações explicavam como funcionaria tudo isso: "VALENDO PIX. Vai ter mutirão de votos lá no canal do Catito no Telegram, e as 10 pessoas que mais votarem ganharão um PIX!".



"OLHAA O PIIXXX. REGRAS. Postar o link da votação no story e marcar @jpvenancios no Insta. Mandar print que tá votando. Meta: + 1000 votos. Valendo pix de 50,00. Enviar no direct de @jpvenancios", publicou.

O próprio prometia R$ 50 reais para cada uma dessas pessoas, mas acabou sendo engolido por outras figuras de nomes mais conhecidos que disputavam uma das duas vagas.

Com o pouco destaque no Paiol, nem mesmo o dinheiro chamou a atenção dos seguidores. Com isso, JP Venancios não conseguiu uma vaga na sede após ganhar somente 5,43% dos votos, sendo inclusive o menos votado desta edição.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko