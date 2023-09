Divulgação O festival acontecerá em Caldas Novas em novembro

O Caldas Country Festival definiu as datas, horários e atrações da 16° edição do evento. O anúncio foi realizado em uma coletiva de imprensa nacional, e a coluna te conta agora todas as novidades.



O evento acontecerá no feriado de 2 de novembro, mas contará com outros dias repletos de atrações, shows e festas. No dia 1° de novembro, será realizado o Esquenta, com shows de Guilherme e Benuto e Netto DJ.

Já no dia 2 de novembro, o pré-festa será comandado por Luan Pereira, Malifoo e Vini & Bisioli. A partir do dia 3 de novembro, o festival estará liberado de fato.

No dia 3 de novembro, o público poderá acompanhar os shows de Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme e Claudia Leitte, que se apresentará em cima do trio elétrico instalado no local.

Por fim, no dia 4 de novembro, o último dia de festival, será formado pelas atrações Jorge & Mateus, Gustavo Mioto, Zé Neto & Cristiano, Pedro Sampaio, Edson e Hudson + Milionário, e Banda Eva, que também fará o show de cima do trio.

Outra novidade é a abertura inédita de vendas individuais. Desde a última terça-feira (19) é possível comprar ingressos em até 10 vezes sem juros para os dias de evento.

De acordo com Douglas, o organizador do evento, o festival será diferente das edições anteriores: "A estrutura é muito diferente. A gente passa a ter 100% dos camarotes com visão do palco, fortalece mais nosso open bar e traz um line consagrado".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko