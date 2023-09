Reprodução/Record A influenciadora deu um jeito de espiar seu marido

Fábio Gontijo está longe de Jenny Miranda há quase 10 dias por conta do confinamento em A Fazenda 15, mas a "ex-filha" de Gretchen não está em paz: ela mandou instalar câmeras escondidas em sua casa para flagrar eventuais puladas de cerca do marido no período em que estiver ausente por conta do reality show da Record.





Quem deu a informação foi o próprio marido da peoa em sua participação no Space do Muka nesta semana. Juntos há pouco mais de um ano, ele revelou que ambos são extremamente ciumentos e cuidadosos um com o outro.

"Antes de sair de casa, ela me disse que instalou câmeras escondidas e colocou um detetive na minha cola", disse ele, aos risos, afirmando que sua mulher é extremamente ciumenta. "Nunca nos separamos desde o dia que nos conhecemos. Essa é a primeira vez", acrescentou.

Fábio e Jenny completaram um ano de relacionamento em 1º de setembro e já estão casados. No primeiro semestre, eles encararam juntos a primeira edição do Casais em Apuros, reality show apresentado dentro do Hora do Faro, na Record, e saíram campeões.



Durante o bate-papo no Twitter, o médico afirmou que antes de Jenny entrar no programa, ele e sua mulher contrataram um escritório jurídico para tratar de assuntos relacionados a Gretchen, que fez ameaças públicas caso sua "ex-filha" tivesse sua imagem conectada à dela ao longo da temporada.

"Sobre este assunto eu não posso falar, porque está sob os cuidados da equipe jurídica, que está avaliando tudo o que é dito em relação à Jenny", comentou.

Fábio ainda frisou que os advogados já estão prontos para processar Cariúcha por ter dito que Jenny teria usado produtos ilegais no Brasil para aumentar o tamanho de seus glúteos.