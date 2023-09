Reprodução/RecordTV Domingos Meirelles perde ação de R$ 3,5 milhões contra a Record

Ex-apresentador do Repórter Record Investigação, Domingos Meirelles perdeu o processo trabalhista aberto contra a Record . A Justiça do Trabalho de São Paulo, em decisão de primeira instância, não reconheceu o pedido de R$ 3,5 milhões em ação que busca o reconhecimento de vínculo trabalhista, o pagamento de horas extras e o acúmulo de funções. A defesa do jornalista já recorreu da decisão.

De acordo com o UOL, a juíza Camila Costa Koerich avaliou que Domingos não conseguiu reunir provas suficientes para sustentar suas alegações. "Não houve elementos probatórios suficientes para infirmar a natureza jurídica do contrato e comprovar a suposta fraude quanto aos elementos do vínculo empregatício (art. 9º da CLT), e não reconheço o vínculo empregatício entre as partes, julgando improcedentes todos os pedidos da petição inicial", disse.

A defesa de Meirelles também havia questionado a veracidade das declarações de uma testemunha da emissora, mas a Justiça não identificou "qualquer tentativa de alteração" da verdade. "Indefiro os requerimentos de expedição de ofícios e de aplicação por multa porlitigância de má-fé", diz outro trecho da decisão.



Além de negar o pedido de Domingos, a juíza impôs ao apresentador o pagamento das custas do processo, cerca de R$ 30 mil. "Isso porque é de conhecimento público e notório que o reclamante é pessoa renomada no jornalismo, e considerando sua prolífica carreira, também é presumível que sua renda não adviesse, tão somente, dos valores auferidos mensalmente junto à reclamada. No entanto, o autor se furtou ao cumprimento do quanto determinado, não juntando quanto à nenhuma prova no prazo conferido da gratuidade judiciária", completou.

O apresentador entrou com o processo contra a emissora, em janeiro, pedindo reconhecimento de vínculo trabalhista, adicional por acúmulo de funções e pagamento de horas extras. A ação pede R$ 3,5 milhões da empresa. No início de agosto, em audiência realizada na 59ª Vara do Trabalho de São Paulo, a última proposta conciliatória foi recusada e, por isso, o caso seguiu para julgamento.

"Fui para um programa que eles criaram especialmente para mim, que, na verdade, seria como o Linha Direta Justiça. Eram casos resolvidos e que tiveram grande repercussão na época", contou ao UOL.

E completou dizendo que foi comunicado do fim do contrato com o canal por telefone. "Fiquei lá até 2021. Com a pandemia, a direção da emissora me ligou dizendo que eles estavam enfrentando uma crise financeira porque os templos estavam fechados. Não renovaram o contrato. Em plena pandemia", disse.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho