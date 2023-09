Reprodução A roteirista estava internada há dois meses após sofrer uma parada cardiorrespiratória

Na manhã desta sexta-feira (22), a autora Maria Carmem Barbosa morreu aos 76 anos. A novelista estava internada há dois meses na Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, após sofrer uma queda brusca de pressão e uma parada cardiorrespiratória.





A informação foi confirmada por um de seus grandes parceiros, Miguel Falabella: "A vida é sempre surpreendente. Acabei de postar uma homenagem pelo aniversário de Zezé e recebo a notícia da passagem de Maria Carmem Barbosa, minha parceira e amiga por anos incontáveis. Escrevemos juntos novelas, peças e roteiros, viajamos juntos, sonhamos e idealizamos projetos, foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas".

"Eu poderia passar alguns dias contando histórias sobre nós dois e, na verdade, deixei de contá-las porque Maria Carmem já tinha nos deixado há alguns anos, quando resolveu que dava o viver já por vivido e saiu do ar, com muita rapidez, desligando-se do mundo. Agora, veio a morte física. E o dia fervilha de lembranças! Amiga querida, parceira de tantas aventuras, descanse! Você merece!", acrescentou.

Ao longo de 40 anos de sua carreira profissional, Maria Carmem escreveu diversas novelas de sucesso, como A Lua me Disse, Lua Cheia de Amor e Salsa e Merengue.

Além disse, trabalhou como roteirista em programas de humor como Brasil Legal, Sai de Baixo e Vida ao Vivo Show. Em entrevista ao Memória Globo, Maria Carmem ressaltou: "É mais difícil fazer humor do que drama. Porque já sabemos os caminhos do drama: perda, dor, traição, mágoa. Na comédia, o que faz a pessoa rir? Precisamos de um time muito preciso para manter a plateia ligada, com o riso aberto do início ao fim".

*Texto de Júlia Wasko

