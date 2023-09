Reprodução Os participantes do Paiol do reality show se desentenderam

Nesta quinta-feira (21), o último dia de confinamento do Paiol de A Fazenda 15 ficou marcado pelas desavenças. Desta vez, Shayan Haghbin e Nadja Pessoa, que eram amigos antes de entrarem no programa, tiveram um desentendimento com direito a gritos e acusações.



A ex-participante do reality show acusou o ex-Casamento às Cegas de mentir sobre ela: "Fala a verdade! Mentindo sobre mim, que eu não tô interagindo com ninguém. Do jeito que ele quis queimar ela, mentindo sobre ela, sobre uma situação que ele criou na cabeça dele, fez comigo também. Beleza".

Por outro lado, Shayan não gostou nada da acusação, mas retrucou a fala. ""Tá lacrando! Tá bom. Parabéns! Quem tá mentindo é você! Tá lacrando", disse.

Já Nadja reforçou que os telespectadores estão de olho em tudo. "Ainda bem que o público assiste em casa. Porque está ao vivo no PlayPlus", acrescentou.

a Nadja ESMURRANDO o insuportável do Shay. #AFazenda15 pic.twitter.com/GVZ8MKwdpd — Furacão Da CPI (@FuracaoDeCPI) September 21, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko