Reprodução/Globo O ex-namorado de Luísa Sonza retornou às redes sociais após polêmicas e traição

O relacionamento de Luísa Sonza com Chico Moedas chegou ao fim após o influenciador trair a cantora em um bar no Rio de Janeiro. Após Luísa ler uma carta ao vivo no programa Mais Você, onde desabafou sobre o acontecido, Chico sumiu das redes sociais. Já nesta quinta-feira (21), ele retornou, mas desta vez com o perfil sem fotos da ex-namorada.



Anteriormente, na aba que levaria ao perfil no Instagram, exibia uma mensagem de "página não disponível (...) A ligação pode estar funcionando incorretamente ou a página pode ter sido removida".



Entretanto, o influenciador parece ter mudado de ideia quanto se esconder dos holofotes e voltou com sua conta. O @ochicoin já está no ar, mas sem as fotos de casal.

O empresário optou por remover as fotos ao lado de Luísa Sonza, excluindo praticamente todos os momentos que viveram juntos ao longo do relacionamento.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko