Divulgação O cantor percebeu que o playback da música falhou ao vivo

O cantor Felipe Araújo esteve no programa Encontro, da Globo, nesta quinta-feira (21). Durante sua apresentação, o artista pagou mico e foi surpreendido com uma falha no playback e teve que cantar A Mala é Falsa sem a ajuda do recurso técnico.



Felipe Araújo foi o convidado do matinal para falar mais sobre representatividade. Seu filho Miguel, de quatro anos, foi diagnosticado com espectro autista e o cantor entrou na luta pela conscientização e contra o preconceito.



"O Miguel foi diagnosticado muito cedo, inclusive eu sempre parabenizo a mãe do Miguel, que conseguiu perceber isso na primeira infância. Naquela época, era muito difícil, a gente não conseguia perceber por que o Miguel não gostava de ir no colo de ninguém. Quando eu ia visitar o Miguel, todos os meses ele não conseguia chegar perto de mim. Quando a gente conseguiu ter o diagnóstico e começar todos os tratamentos, ele evoluiu bastante", explicou.

Ao cantar sua música A Mala é Falsa ao vivo, nem mesmo a falta do playback o desanimou. A canção a capella rendeu diversos elogios, e a plateia logo se animou: "Como diz Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. A gente teve um probleminha de áudio, mas quem sabe canta a capella, canta de tudo. Valeu, Felipe", agradeceu Patrícia Poeta.



Talento? O meu ídolo tem de sobraaaaa!



FELIPE ARAUJO NO ENCONTRO pic.twitter.com/JORz6ZWQj4 — TIME FELIPE ARAÚJO (@centraldefasfa) September 21, 2023





*Texto de Júlia Wasko

