Reprodução Débora Nascimento participa do videocast Desculpa Alguma Coisa, de Tati Bernardi

O casamento de José Loreto e Débora Nascimento chegou ao fim em 2019 em meio à especulação sobre um suposto envolvimento do ator com Marina Ruy Barbosa. O tempo passou e, finalmente, a ex-mulher do galã de Vai Na Fé veio a público desmistifcar os rumores da época. A atriz sugeriu que a história do Surubão de Noronha foi usada como cortina de fumaça para que uma traição dele não se tornasse pública. "É uma coisa tão óbvia", pontuou.

Em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, apresentado por Tati Bernardi, Débora evitou citar nomes, mas disse que algumas pessoas se negaram a enxergar a infidelidade do ator, com quem casou em 2016.



“Eu ficava observando tudo meio que de longe, inserida naquilo tudo, e aí veio cortina de fumaça, surubão de não sei o quê, uma grande cortina de fumaça para as pessoas não verem o óbvio. É uma coisa tão óbvia, fico impressionada que amigos e pessoas tão conscientes que têm discernimento ainda têm essa dúvida se houve ou não [traição], mas também não vale eu dizer se teve ou não", avaliou.

A atriz também revelou como se sentiu ao ter sua vida pessoal compartilhada nas redes sociais. "Uma mãe com um neném de dez meses sendo exposta, teve um grande surto coletivo e uma cortina de fumaça gigantesca, um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável", declarou ela, que é mãe de Bella, de quatro anos.

Durante a transmissão da novela O Sétimo Guardião, rumores vieram à tona de que o ator teria trocado mensagens íntimas com Marina Ruy Barbosa --na época, casada com Alexandre Negrão.

Posteriormente, uma fonte anônima da Globo espalhou boatos de que alguns famosos teriam viajado para Fernando de Noronha e realizado uma suruba na pousada de Bruno Gagliasso, protagonista de O Sétimo Guardião. Mas o ator desmentiu e afirmou que a alegação foi "uma cortina de fumaça para a polêmica que aconteceu durante a novela".

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho