Reprodução João Guilherme Silva comenta sobre saúde do pai em entrevista ao videocast Inteligência Ltda.

João Guilherme Silva expôs detalhes da saúde de Faustão ao videocast Inteligência LTDA momentos antes do veterano ser internado à pressas nessa quarta-feira (20) . O filho de Fausto Silva afirmou que o "pai é um touro" e aproveitou a entrevista para esclarecer alguns equívocos e desinformações que têm circulado sobre o processo de transplante de órgãos no país.



O jovem de 19 anos ressaltou a seriedade do Sistema Único de Saúde (SUS) em relação à transplantes e destacou que não há a possibilidade de compra de órgãos, refutando boatos infundados.





Sobre Faustão, João enfatizou a integridade e correção do pai, acusado de ter comprado o órgão ou furado a fila do SUS para transplantes. “Não existe isso. Meu pai é um cara muito correto, tenho certeza de que ele jamais faria algo do tipo. (…) Ele vai tomar imunossupressores pelo resto da vida. Ele é um touro, muito forte. Esse é um momento da parte da conscientização, até porque hoje as fake news dominam”, declarou.

João ainda afirmou que a família permanece unida, fornecendo apoio e compartilhando informações precisas sobre Faustão.

Dez dias após receber alta do procedimento de transplante de coração, Fausto Silva precisou ser internado novamente nesta quarta-feira (20), em São Paulo. A coluna soube que o apresentador passou mal em sua casa e foi levado às pressas ao Hospital Albert Einstein.

Fontes da coluna que trabalham no hospital relataram que a nova internação era esperada pela equipe médica que vem tratando de Faustão, já que as instabilidades e intercorrências são comuns em pacientes recém-transplantados. E como o apresentador recebeu alta muito antes do previsto, sendo que deveria ficar no mínimo um mês sob supervisão após a cirurgia, ele e sua família foram alertados da possibilidade de ter que voltar à unidade de saúde.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho