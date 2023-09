Reprodução O dono do estabelecimento relatou como o local ficou após a notícia

O banheiro do Galeto Sat's tornou-se um dos locais mais comentados nesta quarta-feira (20), e o dono do bar ficou surpreendido com a repercussão do nome de seu estabelecimento na internet. O motivo? O ex-namorado de Luísa Sonza, Chico Moedas, teria traído a cantora no toalete do famoso point carioca, localizado no bairro de Botafogo.



Após a artista confirmar o fim do relacionamento com o influenciador digital, os internautas foram atrás de descobrir onde havia acontecido tudo.

Nas redes sociais, fãs descobriram que Chico se envolveu com outra jovem em um dos sanitários do estabelecimento após uma festa. E o mesmo teria admitido a traição para Luísa Sonza, que optou por colocar um ponto final na relação.

Ao O Globo, um dos donos do bar, Raoni Rabello, contou que levou um susto com a repercussão do assunto: "Tem bastante gente entrando no bar por conta disso e vindo aqui para bater foto do banheiro e fazer gracinha. Muita gente também está pedindo as imagens das nossas câmeras de segurança."

"Está uma confusão! E, para ser bem sincero, a gente não sabe nem se isso aconteceu realmente aqui. Nosso bar fica aberto até muito tarde, então muita coisa acontece aqui... Mas, com relação a esse fato específico, não posso dizer nada. Caso contrário, seria leviano", acrescentou.

Em relação ao banheiro e aos vídeos do local, o dono do bar explicou que um homem entrou lá e gravou vídeos, inclusive quando uma placa escrito "interditado".

"Fizemos hoje apenas uma manutenção no banheiro. Coisa simples, rápida. Nada! Foi mais uma gracinha de uma pessoa que estava passando na rua e resolveu entrar lá. E aí deu esse mal entendido. Mas o banheiro já voltou a funcionar", explicou.

*Texto de Júlia Wasko

