Reprodução A apresentadora contou mais detalhes de situação tensa que viveu

A apresentadora Lívia Andrade contou em suas redes sociais mais uma situação tensa que viveu nesta quinta-feira (21). De acordo com a empresária, um homem tentou roubar sua mochila quando ela estava colocando suas malas em um carro no aeroporto do Rio de Janeiro.



Lívia, inclusive, tirou uma foto do sujeito, e publicou nos Stories do Instagram, e alertou os seguidores: "E onde é que estava Edinelson Augusto quando um cidadão meliante tentou roubar a minha mochila? Onde é que ele tava? Guardando a mala. Rio de Janeiro é babado. Você tem que estar com os três olhos bem abertos, não dois, três, senão o povo se leva bonito", explicou.



"Essa mochila, 'veia' de guerra, amor. Ela já me acompanhou uma vida. Ela viaja comigo o mundo inteiro. Se bobear, ela já viajou mais que eu. E o cidadãozinho, botei a mochila no banco do carro pra dar a malinha pro Guto guardar no porta mala, mas foi assim um segundo, o cidadão quase leva minha mochila. Vocês acham mesmo. E olha que eu tava com sono, hein. Me coloquei na frente do cidadão, me arrependi só de não ter dado uma voadora. Mas tudo bem", acrescentou.



"Por isso que é bom a gente ficar ligado. Se eu tivesse no celular, provavelmente tinha vacilado. Ainda bem que eu não estava no celular. Aqui no Rio de Janeiro tá babado, tem que tomar cuidado mesmo nos aeroportos e nas ruas. Não dá pra andar vacilando, não. Aqui é piscou um olho foi", completou.

Por fim, Lívia explicou que é necessário tomar uma atitude. Com isso, achou uma viatura da polícia e mostrou uma foto do rapaz, mas que não realizou um boletim de ocorrência, pois estava na correria para chegar aos estúdios da Globo.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko