Reprodução O apresentador retornou ao hospital após mais uma semana

Dez dias após receber alta do procedimento de transplante de coração, Fausto Silva precisou ser internado novamente nesta quarta-feira (20), em São Paulo. A coluna soube que o apresentador passou mal em sua casa e foi levado às pressas ao Hospital Albert Einstein.



Procuramos o Hospital Albert Einstein, local em que ele foi submetido ao transplante, e até o momento a instituição diz não ter informações sobre a nova internação do apresentador. Também procuramos parentes de Fausto Silva, mas até a publicação desta notícia não tivemos um retorno.

O motivo da internação ainda é desconhecido, mas amigos próximos a ele já estão cientes de sua nova entrada no hospital e aguardam atualizações da família sobre seu estado de saúde.

Fontes da coluna que trabalham no hospital relataram que a nova internação era esperada pela equipe médica que vem tratando de Faustão, já que as instabilidades e intercorrências são comuns em pacientes recém-transplantados. E como o apresentador recebeu alta muito antes do previsto, sendo que deveria ficar no mínimo um mês sob supervisão após a cirurgia, ele e sua família foram alertados da possibilidade de ter que voltar à unidade de saúde.

O apresentador esteve internado no hospital desde o dia 5 de agosto para o tratamento de uma insuficiência cardíaca e diálise. Já no dia 27, recebeu o transplante de coração. E a alta foi assinada em apenas 13 dias após a realização da cirurgia, considerada por diversos especialistas como um "tempo recorde".

Seu doador foi o ex-jogador de futebol amador, Fávio Cordeiro da Silva, que morreu no dia anterior após sofrer um AVC. Com isso, Faustão passou pela cirurgia e permaneceu até o dia 10 de setembro no local, quando recebeu alta.

