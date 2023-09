Reprodução/Instagram O ator irá depor contra a mãe de Larissa Manoela

Apesar de Larissa Manoela ter sido liberada do processo de investigação de intolerância religiosa contra a sua mãe Silvane Taques, noivo da atriz precisou comparecer. Nesta quarta-feira (20), André Luiz Frambach prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Rio de Janeiro.



De acordo com o programa Fofocalizando, do SBT, o ator ficou mais de duas horas no local. Nesta mesma manhã, a assessoria de Larissa Manoela esclareceu ao site Hugo Gloss que não iria depor contra sua mãe e que André testemunharia contra a própria vontade.

"Vale ressaltar que o ator não fez ou fará nenhuma denúncia sobre o caso, até porque a instauração deste inquérito independe da sua decisão", disse a assessoria do artista.

Já Patrícia Proetti, advogada do casal, explicou o motivo da cantora não ir testemunhar: "Após a Larissa ter sido intimada para depor, ingressamos com um Habeas Corpus em virtude dela ser filha da suposta investigada e, por esta razão, não ser obrigada a testemunhar contra a mãe e nem comparecer para depor se não quiser".

"Posteriormente foi impetrado um Habeas Corpus em favor do André, pois, sendo ele genro da suposta investigada, seria considerado parente por afinidade o que, também, o isentaria de testemunhar contra a sogra", acrescentou.

"Entretanto, o juiz entendeu que o Código de Processo Penal não isentaria genro de depor como testemunha, somente o Código de Processo Civil. Desta forma, André está, a contra gosto, cumprindo com o que foi determinado judicialmente", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

