Reprodução Carolina Ferraz, que apresentou o Fantástico em 1992, foi ignorada em exposição promovida pela atração

Na exposição Fantástico - O Show da Vida, a celebração em cartaz no Solar Fábio Prado, em São Paulo, homenageia os vários apresentadores que compuseram os 50 anos do programa dominical na Globo. Exceto por um detalhe: não há qualquer referência à Carolina Ferraz. A atriz foi a apresentadora do programa entre 1992 e 1993, com a companhia de Doris Giesse e Celso Freitas.



Em diversos painéis da exposição, existem interações dos titutales da atração. Entre eles, estão: Valéria Monteiro, Dóris Giesse, William Bonner, Celso Freitas, Marcos Hummel, Helena Ranaldi, Fátima Bernardes, Sandra Annenberg, Pedro Bial, Glória Maria, Patrícia Poeta, Zeca Camargo, Renata Vasconcellos e Renata Ceribelli.



Inclusive, até mesmo a apresentadora virtual Eva Byte, que apareceu no programa durante os anos 2000 e voltou recentemente no especial de aniversário da atração, é citada. Apenas Ferraz não foi incluída no projeto.

Carolina vive um litígio na Justiça do Trabalho desde 2017 com a Globo. A comunicadora pede o reconhecimento de vínculo empregatício com a emissora, e a assinatura de sua carteira profissional durante o período em que foi contratada, entre 1992 e 2017. Referências a Carolina Ferraz não acontecem na Globo desde a ação judicial. Nem mesmo em reprises de novelas ela costuma ser citada em chamadas para o público.

Além do processo, Carolina também é apresentadora do Domingo Espetacular, concorrente do Fantástico, ao lado de Sérgio Aguiar, ex-jornalista da GloboNews.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho