Reprodução Reprodução/Instagram

Após a cantora Luísa Sonza revelar ao vivo no programa Mais Você que terminou seu relacionamento com Chico Moedas após descobrir uma traição, a artista Preta Gil se solidarizou. "Temos que desmascarar os traidores, abusadores para que outras mulheres também o façam", disparou.



Nas redes sociais, Preta Gil agradeceu Luísa Sonza pela coragem: "Obrigada Luísa Sonza por usar toda sua sensibilidade pra escrever um texto tão potente que representa não só a mim mas a milhares de mulheres, sim temos que desmascarar os traidores, abusadores para que outras mulheres também o façam e não fiquem reféns de pessoas que nos enganam, manipulam, mentem e ferem tanto!!!".

Em junho deste ano, enquanto realizada seu tratamento para câncer no intestino, Preta Gil descobriu que estava sendo traída pelo ex-marido, Rodrigo Godoy. O personal trainer mantinha relações com Ingrid Lima, a ex-stylist da cantora.

"Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, que com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto", revelou na época.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko