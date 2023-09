Reprodução A ex-peoa revelou que o ex-namorado de Nathalia Valente abriu mão de sua vaga do reality show

Após a influenciadora Nathalia Valente se envolver com Yuri Meirelles na segunda noite de confinamento de A Fazenda 15, seu namorado, Kaio Viana, demonstrou seu descontentamento nas redes sociais. Já Raissa Barbosa revelou nas redes sociais que a chateação não era pelo novo casal, mas sim pelo convite para o reality show ter sido feito inicialmente ao cantor.



Em seu Twitter, a ex-participante de A Fazenda 13 explicou a situação: "Se as pessoas soubessem dos bastidores entenderiam por que o Kaio ficou chateado, o convite da fazenda foi feito pra ele, ele indicou a namorada e falou vai lá viver o teu sonho. Eu ainda avisei que lá dentro as coisas mudam. Pode ser que pra vocês seja diferente né?! Tadinho".

Após a aproximação de Nathalia e Yuri, o cantor Kaio Viana se pronunciou sobre o ocorrido. O artista ficou tão chateado que expôs prints de conversas com a influenciadora, onde a mesma ressaltava que não ficaria com ninguém no reality show.

"Disse para mim mil vezes que não ia ficar com ninguém lá, que o meu apoio era muito importante para ela, estava aqui o besta apoiando ela a milhão, para na primeira semana da parada ela meter essa", desabafou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko