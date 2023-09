Reprodução/Instagram A assessoria do peão publicou uma carta de repúdio à situação

A equipe de Lucas Souza, participante de A Fazenda 15, não tem um minuto de paz e acabou de publicar uma nota de repúdio logo no terceiro dia do programa. O modelo tem sido alvo de comentários homofóbicos, após outros participantes questionarem sua orientação sexual.







Os responsáveis pelas redes sociais de Lucas se indignaram com o preconceito que o ex-militar tem sofrido dentro do confinamento. Ele foi alvo de comentários homofóbicos, e outros peões disseram que: "Se ele não tivesse histórico de casado, eu acreditaria que ele era menina".

Após a fala, outros participantes concordaram e ainda ressaltaram que ele era "delicado". Obviamente a situação saiu de controle e sua equipe deixou claro que não irá aceitar isso.

Confira a carta de repúdio na íntegra:

" Indignação!

Em pleno 2023 e ainda existem pessoas preocupadas com a sexualidade alheia!

Há conexões que acontecem instantaneamente e as afinidades podem ser percebidas em um primeiro contato, porém, a antipatia e a incompatibilidade também. Isso é do ser humano e até faz parte do jogo. Porém, é inadmissível que uma pessoa que está exposta dentro de um reality show, 24 horas por dia, use dessa visibilidade para espalhar preconceito. Querer atacar alguém questionando sua sexualidade é um completo absurdo.

A equipe de Lucas Souza expressa seu sentimento de repulsa às falas – descritas abaixo - envolvendo o nome dele e está atenta, no game e nas redes, para agir na defesa de nosso peão, bem como para deixar bem claro que não vamos tolerar esse tipo de conduta.

Darlan: "Se ele não tivesse histórico de casado, eu acreditaria que ele era MENINA."

Sander: "Eu também."

Cariúcha: "Eu não sei de nada."

Kamila: "Nem eu."

Sander: "Nada impede, né. Eu achei ele delicado, mas não tem nenhum problema. Nenhum. Mas não parece que gosta da coisa."

Indignação!



Há conexões que acontecem instantaneamente e as afinidades podem ser percebidas em um primeiro contato, porém, a antipatia e a incompatibilidade também. Isso é do ser humano e até faz parte… pic.twitter.com/y6TcaC8Mgh — Lucas Souza 🪖 (@lucassouzaofl) September 20, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko