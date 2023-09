Reprodução O apresentador revelou como faz para vigiar os filhos nas redes sociais

O apresentador Manoel Soares é pai de seis filhos e confessou que tem um perfil falso nas redes sociais para espiar os filhos mais velhos de 24, 23 e 18 anos. "Eu sou muito bom nisso e eu tenho um perfil falso para isso", afirmou.

Em entrevista ao Otalab, programa do Canal UOL comandando por Otaviano Costa, o jornalista explicou os motivos: "Tenho o feio hábito de stalkear meus filhos. Eu sou muito bom nisso e eu tenho um perfil falso para isso".

"Eu stalkeio os mais velhos porque eu tenho um filho de 24, 23 e 18 anos. Eu fico stalkeando eles. O meu fake é totalmente personagem. Ele tem uma vidinha e tal. Tem existência. Eu crio conteúdo", acrescentou.

Apesar disso, Manoela ressaltou que nunca encontrou nada demais. "E o pior é que eu nunca peguei nada que fosse comprometedor deles. Já tentei puxar umas conversas estranhas com meus filhos para ver se eles caiam, mas tomei uns cortes absurdos. Você convida um cara de 18 anos para uma suruba e ele diz não? Como assim?", disse.

Retorno à Globo



Ainda na entrevista, Manoel Soares avaliou se voltaria a trabalhar na Globo após sair do programa Encontro. De acordo com ele, só seria possível em condições diferentes: "Até poderia voltar pra esse jogo, mas hoje talvez a minha entrega fosse reduzida e mais qualificada. A paixão de fazer e de levar a verdade pra quem tá do outro lado me colocou em um lugar de mira para uma série de franco-atiradores. Hoje eu me preservaria um pouco mais".

"Hoje as pessoas vêm e falam: 'Ah, Manoel, por que você não jogou tudo no ventilador?'. Pelo mesmo motivo que minha mãe quando o patrão dela chamava ela de 'negra fedorenta', ela não pegava o pano de chão e não jogava na cara dele. Ela tinha filhos para sustentar", afirmou.

"Não vou destruir o colchão reputacional que minha família me ajudou a construir. Eu não vou descer meu nível (...) Ninguém vai me usar para agredir uma outra mulher, eu não vou aceitar, nem admitir isso. Isso tem nome: machismo", ressaltou.

"Digamos que agora eu decida: 'Vou atender ao apelo de tudo que é veículo de comunicação, vou sair xingando meus antigos colegas de trabalho, vou sair jogando tudo no ventilador e dane-se'. Beleza, e a partir de amanhã não trabalho mais no mercado, né?", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko