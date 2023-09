Glória Vanique

A apresentadora Glória Vanique teve uma passagem parecida com a de Monalisa Perrone. No comando do Bom Dia SP, da Globo, a apresentadora precisava acordar às 3h, e isso estava acabando com ela: "Vamos combinar que não é natural", declarou. Pouco tempo depois, Glória também foi contratada pela CNN Brasil e deixou claro que não gostaria de trabalhar de madrugada.