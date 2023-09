Reprodução/Instagram A cantora desagradou os fãs após anunciar a turnê

A ex-BBB Juliette anunciou nesta quarta-feira (20) que realizaria sua turnê Ciclone em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no próximo mês. Acontece que o estado registrou 49 mortos após a passagem de um ciclone nas últimas semanas, e a cantora acabou desagradando os fãs com o anúncio.



Em seu perfil no Twitter, a campeã do BBB 21 publicou: Cadê meus amores de Porto Alegre?? Dia 14/10 eu tô chegando com a turnê CICLONE e eu quero todo mundo lá! Vai ser lindo!!".

Entretanto, pouco depois apagou o post. O comentário gerou uma grande discussão na rede sociais, enquanto muitos criticavam a postura da cantora.

"Inacreditável que a assessoria deixou esse tweet passar num momento desse, passou vergonha", escreveu um usuário. "Sinceramente eu não achei nada demais, não dá pra mudar o nome da turnê por isso", defendeu outro.

"O nome da turnê e álbum dela se chama CICLONE, o que acabou gerando essa confusão, erros acontecem em assessorias, mas muito me admira vcs atacarem ela, sendo que no dia 07-09 ela estava divulgando uma ação em prol dessa situação. E vcs, doaram alguma coisa? Hipocrisia!", comentou outro.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko