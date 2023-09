Reprodução/Instagram Neymar e Bruna Biancardi estão à espera de Mavie





Massacrada nas redes sociais por aceitar calada uma nova suposta pulada de cerca de Neymar Jr., Bruna Biancardi rompeu o silêncio e se manifestou sobre o caso nas redes sociais. Por ser a segunda vez que o jogador é flagrado dando mancada no relacionamento, ela decidiu não passar pano e dizer como se sente.



"Boa tarde. Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha, e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu ela no Instagram.

Bruna está a poucas semanas de dar à luz Mavie, fruto de sua relação com Neymar. Embora tenha engolido a seco a traição do jogador em junho deste ano, quando ele teve uma tarde de sexo com Fernanda Campos na véspera de Dia dos Namorados, desta vez ela optou por romper o silêncio e manifestar sua indignação publicamente.



Ontem (18), o jornalista Leo Dias publicou em sua coluna fotos e vídeos de Neymar curtindo uma festa em uma casa noturna em Barcelona, acompanhado de duas mulheres não identificadas, uma loira e uma morena. O pai do jogador foi procurado e se irritou com a apuração sobre o caso, e em nenhum momento desmentiu que fosse seu filho nas imagens dos flagras de traição.



Mas, pelo visto, foi iniciada uma operação "abafa o caso", já que o influenciador Eigon Oliver, sósia oficial de Neymar, veio a público na manhã de hoje para dizer que era ele quem estava na noitada, e não o verdadeiro Neymar. Ele fez questão de postar fotos e vídeos no local, na tentativa de aliviar a barra do ídolo.

O plano não foi tão bem executado, já que Bruna Biancardi nem deixou o sósia ganhar força e veio a público minutos depois com seu desabafo, afirmando que estava ciente do escândalo promovido pelo pai de sua filha, e dando a entender que sim, Neymar pulou a cerca novamente.