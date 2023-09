Reprodução/Instagram Eduardo Suplicy revela diagnóstico de Parkinson e tratamento com Cannabis medicinal

Deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy revelou que foi diagosticado com a doença de Parkinson em estágio inicial, com sintomas leves, no fim do ano passado. Para tratar a condição, desde fevereiro o petista tem realizado o tratamento com a Cannabis medicinal. As informações foram divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Suplicy contou que procurou especialistas depois que seu médico geriatra, Nelson Carvalhaes, percebeu os primeiros sinais do problema. "Ele detectou, mas não havia nada pormenorizado", disse. "Eu não me dei conta de que tinha Parkinson. Só mais tarde, conversando com a doutora Luana Oliveira, é que fui percebendo alguns sintomas", contou o deputado, em referência à neurologista integrante do núcleo de Cannabis medicinal do Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo.

A doença de Parkison é uma condição degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva, que causa tremores. "Eu estava com certos tremores nas mãos, especificamente na hora de comer, de segurar os talheres, de tomar uma sopa. Tremia um pouco", detalhou. "Tinha também dores musculares na perna esquerda". E algum desequilíbrio, que o fazia quase cair ao tropeçar em algum objeto.

O deputado importou um vidro de Cannabis industrializada e está tomando cinco gotas do medicamento no café da manhã, cinco gotas à tarde e outras cinco no período noturno. Usa também o Prolopa, remédio tradicionalmente administrado contra o Parkinson.

O motivo de Suplicy revelar o diagnóstico é defender a regulamentação da distribuição do medicamento no Brasil, de difícil acesso para pacientes sem condições financeiras.

A Cannabis ainda não está disponível no SUS, e pacientes que não têm recursos conseguem o medicamento em associações terapêuticas que a fornecem autorizadas por liminares judiciais. O petista e a jornalista Mônica Dallari já visitaram uma delas, a Flor da Vida, que fica em Franca, no interior de SP.



Nesta terça-feira (19), uma audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, em Brasília, vai tratar da proposta de regulamentação do cultivo e da distribuição da Cannabis no país. Suplicy vai participar do evento e relatar a própria experiência.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho