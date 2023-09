Reprodução/Record Rachel Sheherazade deu seu nome e rebateu fake news ao vivo em A Fazenda 15





Quem um dia disse que Rachel Sheherazade enterrou a carreira ao aceitar participar de A Fazenda 15 precisa urgentemente rever essa análise ultrapassada. Jornalista de mão cheia e âncora por quase uma década de um dos maiores telejornais do país, ela encontrou no programa da Record uma maneira de retornar à TV aberta e fez bom uso de seu repertório profissional logo na pré-estreia do reality show. De quebra, deu uma aula grátis de como combater fake news após ser acusada levianamente de algo que não praticou.







Na sabatina comandada por Adriane Galisteu, a ex-âncora do SBT foi alvo de uma deselegância amadora e sem precedentes ao receber um questionamento de um convidado, que pesou a mão no machismo e também na desinformação. A figura em questão quis saber se Rachel, que completou 50 anos de idade no início do mês, transaria ao vivo e em rede nacional. Além de atribuir a ela uma fala que nunca saiu de sua boca (ou de seus dedos pelas redes sociais).

"Tempos atrás, nas redes sociais, você falou mal de reality show. Hoje você é uma participante de reality show. O que a gente pode esperar de você dentro da casa? Você sabe que reality show tem namoro, romance, treta, pegação. Será que a gente pode esperar um edredom da Rachel Sheherazade em A Fazenda?", questionou o convidado da Record.

Com muita classe, a ex-âncora do SBT Brasil questionou a figura em questão sobre a existência de provas sobre as afirmações de que ela teria falado mal de reality show. Desprovido de material, mas dizendo ter prints das tais postagens, o convidado insistiu em suas colocações. E acabou levando uma patada elegante da jornalista, que aproveitou para dar uma aula, grátis e ao vivo, de como combater fake news e como desestabilizar propagadores de falsas informações.



"Desculpa, eu nunca falei mal de reality show. Você tem aí algum print de alguma coisa que eu falei mal de reality show?", questionou a jornalista. "Eu tenho print, inclusive não só eu, a imprensa inteira divulgou", retrucou o convidado, insistindo em sua mentira. "Mostra pra mim. Mostra pra mim então, porque eu não me lembro", confrontou Rachel. "Eu não posso mostrar porque senão eu quebro as regras do programa", tentou se esquivar o rapaz.



Sheherazade insistiu: "Então fala o que eu disse sobre reality show". "Que você não assiste reality show, que não tem paciência", devolveu o convidado. E foi a partir daí que a jornalista se estendeu e desmontou toda a narrativa mentirosa que foi construída para cima dela.

"Eu nunca assisti reality show. O primeiro que assisti foi A Fazenda. Esse que eu tô participando. Então eu não tenho como falar de uma coisa que eu não conheço. Eu acho que essa informação chegou para você de uma forma meio truncada. Dizer que eu não gosto de reality show, eu nunca falei. Eu falei que nunca assisti a um reality show. E isso não é novidade para ninguém, eu já disse várias vezes, nunca assisti. Esse é o primeiro reality show que eu to assistindo", reforçou ela.

A resposta de Rachel se estendeu, e ela não se esquivou da deselegância que lhe foi imposta sobre a possibilidade de transar em um programa de TV. " E o que vocês podem esperar de mim, não esperem edredom, claro. Não tô aqui pra isso. Estou aqui pra concorrer a um prêmio de R$ 1,5 milhão, eu tô aqui pra vivenciar essa experiência única que é estar com pessoas que nunca vi antes, que eu não conhecia", afirmou.

Na web, rapidamente os internautas fizeram questão de resgatar as publicações de Sheherazade sobre reality shows, mais especificamente o BBB 22, no ano passado, quando ela tuitou: "Sentindo-me um alien por não assistir ao BBB".

Em janeiro deste ano, ela voltou a falar do reality show da Globo: "Eu sei que rende muitos views e comentários, mas eu não vou falar de BBB. Primeiro porque não assisto. Segundo... Não tem segundo. Não assisto e pronto. Sem julgamentos. Cada um tem seus gostos", publicou.

Sheherazade se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter por combater uma falsa informação e por afrontar o convidado que tentou intimidá-la com um questionamento completamente mal-ajambrado. Confira:

O lacre COMPLETO de Rachel Sheherazade no jornalista! ❤️ #PréEstreiaAFazenda pic.twitter.com/chcqg5WeA5 — CHOQUEI (@choquei) September 19, 2023