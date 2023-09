Reprodução A ex-amante do jogador comentou sobre novo episódio envolvendo Neymar

Fernanda Campos não está surpresa por saber que Neymar Jr. supostamente traiu mais uma vez sua noiva, Bruna Biancardi, que está grávida de uma menina. À coluna, a influenciadora digital debochou do novo episódio de infidelidade protagonizado pelo jogador de futebol.





"Falta mais uma mulher. Lá na Arábia o homem pode ter quatro de uma vez", disse ela à coluna, rindo da situação embaraçosa que o jogador se envolveu.

Vale lembrar que Fernanda teve um envolvimento com Neymar na véspera do Dia dos Namorados, quando Bruna Biancardi já havia anunciado que estava grávida do jogador. O caso virou um escândalo, e ele veio à tona pedir perdão pelo deslize.

"Na cabeça da Bruna, o relacionamento dela com Neymar é real. Mas ele fala para todas as meninas [que ele dá em cima] a verdade", acrescentou.

Na tarde desta segunda-feira (18), o portal LeoDias publicou fotos de Neymar curtindo uma noitada com outras duas mulheres. Bruna, com quem mora e espera pelo nascimento de Mavie, não estava com ele.

Nos vídeos, é possível ver o jogador em uma boate em Barcelona, na Espanha. Neymar estava em Lima, no Peru, nos jogos eliminatórios da Copa do Mundo de 2026 pelo Brasil, e depois partiu para a Espanha. Em uma das noites, aproveitou o tempo livre para se divertir, mas teve o momento íntimo flagrado.

Ao lado de uma mulher loira e outra morena, o atleta aparece falando no ouvido de uma e abraçando a outra, além de ficar com o rosto colado nelas. E apesar de Bruna estar no Brasil, e supostamente aguardando a volta do amado, ele não se importou de ser visto acompanhado de outras pessoas.