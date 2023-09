Reprodução Os quatro participantes de A Fazenda 15 já foram presos

A Fazenda 15 estreia na noite desta segunda-feira (18), na Record. Apesar do público ter ido à loucura na semana passada com a divulgação dos 18 peões que formam o elenco principal da nova temporada , desta vez a coluna foi além e revela o passado nada glorioso de alguns deles. Inclusive, quatro nomes possuem antecedentes criminais. Saiba quem são!

Sander Mecca

Sander Mecca tem uma trajetória marcada por altos e baixos. O famoso de 40 anos conheceu o sucesso com a banda Twister, enfrentou problemas com drogas, foi preso e condenado por tráfico de entorpecentes, e escreveu um livro autobiográfico.

Em entrevista a Daniela Albuquerque, do programa Sensacional (RedeTV!), o cantor contou que sofreu abuso aos 17 anos por um antigo empresário da banda. "Ele tentou me assediar várias vezes desde os meus 15 anos. Sempre tentou, até que aconteceu. Teve um dia fatídico que aconteceu", disse. Com o término do grupo, em 2003, o artista se viciou em drogas e, ao ser flagrado com substâncias ilícitas, foi condenado por tráfico de entorpecentes, aos 19 anos.

Sander relatou seus dias na prisão no livro Inferno Amarelo, período em que dividiu cela com Daniel e Cristian Cravinhos, condenados pelos assassinatos de Manfred e Marísia von Richthofen.

Darlan Cunha

Darlan Cunha, o famoso Laranjinha de Cidade dos Homens, recebeu uma segunda chance da Record e integra mais um reality da emissora. Em abril, o ator de Fuzuê ( Globo ) e sua mulher, Beatriz Pereira, participaram da primeira edição do Casais em Apuros, exibido dentro do Hora do Faro. Mas o casal não teve um bom desempenho e logo foi eliminado.



Retomando a carreira como ator neste ano, Darlan ficou um longo período afastado da profissão por conta de problemas pessoais. Em 2018, ele acabou preso e passou uma semana na cadeia de Benfica, no Rio de Janeiro, por ter agredido uma ex-namorada, em 2013.

Na ocasião, ela havia alegado que sofreu agressões físicas do ator e foi mantida em cárcere privado. Mas a ordem de prisão só ocorreu cinco anos depois, quando ele foi abordado por policiais, que analisaram seus documentos e viram que havia um mandado de prisão em aberto. Como os oficiais de Justiça não o encontraram antes, ele permaneceu todo este tempo sem saber de sua condenação.













Kamila Simioni

A empresária já foi presa mais de uma vez. Em 2019, a moça foi acusada de associação ao tráfico, corrupção ativa e posse de arma.

A participante de A Fazenda 15 foi presa em flagrante em 31 de março de 2012 após oferecer um revólver calibre 38 para policiais em troca da libertação de seu namorado da época, que foi preso com pinos de cocaína. O advogado responsável pelo caso foi Ércio Quaresma, o mesmo que a defendeu de um processo movido por Tony Salles e Scheila Carvalho contra ela, que a ajudou a ser tirada da prisão em apenas 36 horas.

Dois anos depois, em setembro de 2021, foi presa pela Polícia Civil, em Belo Horizonte, acusada de agredir uma ex-funcionária. Apesar disso, a prisão não durou muito e ela foi liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal.





André Gonçalves

André Gonçalves é mais um dos participantes de A Fazenda 15 que acumula prisões. Em julho de 2001, o ator se envolveu em uma grande confusão após misturar calmantes e vinho em um voo de São Paulo a Nova York. Na ocasião, ele precisou ser amarrado e sedado no avião por tamanha agressividade, sendo necessário realizar um pouso emergencial. Logo após, o artista foi encaminhado para a polícia aeroportuária e internado em uma clínica de reabilitação.

Já em 25 de setembro de 2018, André foi autuado por desacato e ameaça a policiais militares, que estavam em um bar para intervir em uma confusão. Na ocasião, o ator se recusou a pagar a conta do estabelecimento, e além de xingá-los, resistiu a prisão e chutou um carro estacionado na rua.

Quatro anos depois, em julho de 2022, retornou à prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia das filhas. O ator devia cerca de R$ 460 mil à elas e precisou usar tornozeleira eletrônica enquanto estava em prisão domiciliar.





* Texto de Lívia Carvalho e Júlia Wasko

