Nem mesmo a chegada do segundo filho parece causar em Arthur Aguiar uma reflexão sobre seus erros e puladas de cerca. Em 2018, o nascimento de Sophia, fruto de seu relacionamento com Maíra Cardi, foi regado a traições, polêmicas e acusações de abandono e descaso com a coach, que relata ter sofrido com o descaso do campeão do BBB 22. Já a gravidez Jhenny Santucci não parece ser diferente.



Em julho de 2020, Maíra Cardi já estava farta das inúmeras traições do ator e se pronunciou nas redes sociais. Nesta época, Sophia não tinha nem dois anos completos. "Quando eu disse que eram 16 traições, eu não sabia nem um quinto. Já passou de 50. Não consigo nem mais quantificar. O mais triste de tudo é saber que estava grávida quando essa putaria começou", disse.

"Quando estava amamentando, poderia ter passado doenças à minha filha. Isso não foi pensado em nenhum momento. Isso me choca, é [falta de] caráter, isso é muito sério! A quantidade de parceiras que ele teve... Isso é bizarro! Ele não pensou na filha dele. Já fiz testes de saúde, mas farei de novo e vou continuar fazendo", acrescentou.

Em um dos prints divulgados por Maíra, o ator marcava de se encontrar com uma garota de programa em fevereiro de 2019. Nesta época, Sophia, que nasceu em 20 de outubro de 2018, tinha apenas quatro meses.

"A quantidade de nojeira asquerosa que chegou até mim, de putaria, de desvio de caráter... não existe a menor possibilidade. Não ouso nem falar de uma volta, é do mínimo de respeito. Se houve uma coisa que ele nunca teve por mim foi respeito. É a pessoa mais nojenta que eu já conheci na minha vida. É triste falar isso do pai da minha filha", reforçou.

Já nesta manhã, fomos surpreendidos com a notícia do fim do relacionamento de Arthur Aguiar e Jhenny Santucci. O ex-casal estava junto desde março deste ano, e há exatos três dias anunciaram a chegada de um filho.

O engraçado é que mais uma vez o artista fugiu da situação. Conhecido por abandonar sua ex-esposa durante a gravidez de Sophia, sua filha de cinco anos, Arthur mostrou novamente um comportamento questionável.

Nas redes sociais, o ator conseguiu recuperar seu título de ex-Globo mais odiado da atualidade. "Mas ele não vai assumir? Não vai se responsabilizar?", questionou um dos usuários. "Do Arthur só espero esse tipo de coisa mesmo", disse outro. "Eu não estou surpresa, ele não se contenta só com uma, é melhor ficar sozinho mesmo, do que fazer mais uma sofrer", disparou outro.



E vale lembrar que Maíra Cardi está longe de ser o primeiro relacionamento de Arthur com traições. Em 2014, o namoro do artista com a atriz Camila Mayrink terminou com infidelidades expostas.

No caso do relacionamento com Jheny, o "pãozinho" tentou aliviar a própria barra ao explicar que já havia terminado com ela antes de descobrirem a gravidez. Mas curiosamente, é a segunda vez que ele vai ser pai. E é a segunda vez que ele dá mancada com a mãe de seu futuro filho.

*Texto de Júlia Wasko

