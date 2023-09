Reprodução/Instagram Deolane Bezerra e Antônio Mandarrari tiveram um breve namoro no ano passado





Ex-namorado de Deolane Bezerra, o influenciador digital Antônio Mandarrari foi preso em flagrante no último domingo (17) em João Pessoa, na Paraíba. O motivo para ter sido colocado atrás das grades foi ele estar em posse de maneira ilegal de um revólver e munições.





Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes e passou uma noite em uma cela. Na segunda-feira (18), prestou depoimento, juntamente com outras três pessoas que estavam no momento do flagra, e logo em seguida foi colocado em liberdade provisória.

De acordo com o termo da audiência de custódia, assinado por um juiz, o ex-namorado de Deolane cometeu o delito "sem violência ou grave ameaça contra pessoa". E pelo fato de ser réu primário, o magistrado optou por deixá-lo responder ao crime em liberdade.

Na avaliação do juiz, que consta no termo, foi escrito que "sua personalidade não revela tendência à criminalidade", mais um fator que possibilitou sua soltura em menos de 24 horas após ser preso em flagrante.

Embora esteja parcialmente livre, Mandarrari não poderá sair da Comarca de João Pessoa por mais de oito dias sem autorização prévia da Justiça, e também não poderá mudar de endereço residencial, além da proibição de voltar a portar arma de fogo de maneira ilegal. Caso descumpra qualquer uma destas imposições, a liberdade condicional pode ser alterada para prisão preventiva.

Antônio Mandarrari ganhou projeção nacional após um namoro relâmpago com Deolane Bezerra. Ele é dono de uma empresa que ensina os alunos a fazer apostas esportivas, coleciona mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e é bajulado por diversos famosinhos da internet.

Após ser solto, ele reativou seu perfil sem citar sua passagem pela prisão. Apenas postou mensagens bíblicas e abriu uma caixinha de perguntas, que foi bombardeada por pessoas querendo saber como ganhar dinheiro de maneira fácil na internet.