Reprodução/Instagram Fernanda Nobre comenta término de Arthur Aguiar e Jhenny Santucci

Fernanda Nobre usou os stories de seu perfil no Instagram para expor sua opnião sobre os fatos recentes envolvendo Arhur Arguiar e Jhenny Santucci. O nome dos dois estão em voga desde o último dia (15), quando o casal anunciou nas redes a espera de um bebê. No entanto, nessa segunda-feira (18), o ator surpreendeu ao publicar um anúncio de término com a cabeleleira. Em um print do bloco de notas, a atriz avalia a conduta do moço desde o relacionamento com a ex-noiva Maira Cardi.

"O cara é conhecido como um abusador famoso. Traiu a mulher grávida e sem estar grávida dezenas de vezes. O país acompanhou cada ida e vinda, cada choro e pedido de desculpas. O cara entrou num reality, a mulher traída trabalhou para ele ganhar, e obviamente ele ganhou, graças a ela", começou.

"Ele saiu, jurou amor, traiu novamente, pediu desculpas, jurou amor... até que se separaram. Ele engravidou uma nova namorada e três dias depois do anúncio da gravidez, declara que terminou o namoro. Exposição pública além de muito invasivo pode se tornar uma violência emocional. Minha gente, histórico serve como alerta. Não vai ser diferente com você. Não vai. Um abusador (desse nível) será sempre um abusador", finalizou no texto compartilhado nessa segunda-feira (18).

Arthur e Jhenny anunciaram o namoro em junho, após um flagra durante um show de sertanejo. O ex-BBB já é pai de Sophia, de 4 anos, fruto de seu casamento com Maíra Cardi.

Na publicação em que divulgou o rompimento, o artista revelou que os dois moravam na mesma casa, mas perceberam que não era isso que queriam.

"A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci (...) Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho (a)", declarou. "Nossa história foi muito rápida e intensa (...) Ficamos 20 dias sem nos falar, sem nos ver até que descobrimos que estávamos grávidos. Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois, afinal nem juntos nós estávamos", relatou ainda.

"Como já existia sentimento de ambas as partes, duas semanas depois de recebermos e absorvermos a notícia, resolvemos namorar, morar juntos e entender como seria isso".

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.