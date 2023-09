Renato Nascimento Maria Rita responde comentário gordofóbico em seu perfil no Twitter/X

Mais uma vez, Maria Rita foi vítima de ataques gordofóbicos e, como de costume, declarados publicamente em suas redes sociais. No último domingo (17), a cantora recebeu um comentário em seu perfil no Twitter/X de um usuário que tentou desqualificá-la no âmbito artístico. Para isso, o então internauta compôs seu argumento com um julgamento relacionado ao corpo da filha de Elis Regina. Ao se deparar com a fala incabível, a própria artista decidiu se posicionar e respondê-lo sobre a "crítica".

No comentário em questão, o homem identificado como Dirceu Diniz Junior, profere suas críticas ao trabalho da cantora que, para ele, julga como "lacração" de maneira discriminatória. Ele então escreve: "Só lacração. Cantar mesmo faz tempo que não faz. Só na sombra da mamãe e cada vez mais volumosa", disse.

Diante do comentário, Maria Rita decidiu colocá-lo em evidência e expor a conduta preconceituosa do internauta que se propôs a realizar seu discurso de ódio. "Olha que 'gracinha'", ironizou a artista. "E agora me chamando de gorda", escreveu no Twitter/X nessa segunda-feira (18). Confira a publicação:

olha que “gracinha”. e agora me chamando de gorda. https://t.co/2E6Hxorez0 — Maria Rita (@MariaRita) September 18, 2023

Grande parte dos insultos contra Maria Rita tentam desqualificá-la devido ao seu peso, em xingamentos gordofóbicos. A maioria dos ataques desse âmbito partem de perfis de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois de sua apresentação no Rock In Rio no ano passado, inclusive, o "grupo" direcionou ofensas nas redes sociais da cantora com falas como: "Mano ela tá uma sapa de tão gorda", "feminismo não fez muito bem pra ela".

Recentemente, Maria Rita aproveitou o 7 de setembro para fazer um protesto político no palco do festival The Town. Em um show que fez comparações entre o samba e o jazz, a cantora exibiu no telão durante a última música, a palavra Democracia. Com o fundo em vermelho e mãos em punho, ela fechou a apresentação cantando Cara Valente.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho